Fluminense goleia em jogo-treino antes da estreia no Mundial de Clubes

Na tarde desta quarta-feira (11), o Fluminense venceu um jogo-treino contra o Charleston Battery, dos Estados Unidos, por 6 a 2. A atividade foi realizada na Universidade da Carolina do Sul, na cidade de Columbia.

Os gols foram marcados por Cano (2), Renê, Nonato, Ignácio e Thiago Santos. Contudo, o técnico Renato Gaúcho não deu esboço ou sinais da equipe que deve ser titular na estreia do Mundial de Clubes da Fifa.

“Apesar do calor, treinamos no horário em que vamos jogar. Não estava preocupado com o placar e, sim, em dar ritmo de jogo ao grupo para fazermos uma boa estreia. O calor dificulta bastante, mas fazer o quê? Vamos ter que jogar ao meio-dia. Agora temos mais quatro dias para preparar a equipe para a estreia”, afirmou o Renato ao site oficial do Fluminense.

O primeiro duelo do Fluminense no Mundial será diante do Borussia Dortmund-ALE, às 13h (de Brasília), no dia 17 de junho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Falou do Fluminense

O técnico do Borussia Dortmund, Niko Kovac, concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (11/6) para falar sobre a participação dos alemães no Mundial de Clubes. A equipe, que se prepara em Fort Lauderdale, na Flórida, terá o Fluminense como primeiro adversário.

Kovac, claro, comentou bastante sobre a equipe brasileira. Para ele, aliás, tanto Dortmund quanto Flu são os favoritos a passarem no Grupo F. Eles estão ao lado de Mamelodi Sundowns (RSA) e Ulsan (COR).

“Eu acho que eles (Fluminense) e nós somos os favoritos do grupo, então quem vencer o primeiro jogo vai estar na próxima etapa. Eu quero ganhar o primeiro jogo para ganhar confiança e liberdade para jogar os próximos. Gosto do estilo brasileiro, é muito difícil jogar contra eles porque são tecnicamente e individualmente bons, então precisamos estar em alto nível”, afirmou.

