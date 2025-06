Maurício vê Palmeiras com vantagem física no Mundial: ‘Fator positivo’

O Palmeiras se aproxima de sua estreia no Super Mundial de Clubes com muitas expectativas. Enquanto todos fazem previsões na competição, o mei0-campista Maurício acredita que há um fator importante para acreditar que o Verdão possa ir longe na competição. Isso porque os europeus terminaram a temporada recentemente, enquanto o Alviverde está no meio dela.

“Eu acho que isso pode ser benéfico pelo fato de você estar no meio de temporada ainda, no final da temporada você já está bem desgastado, dependendo do calendário. Então acho que isso pode ser um fator positivo para as equipes brasileiras”, disse Maurício, após o treino do Palmeiras nos EUA.

Além disso, o meia-atacante também revelou que existe muita intensidade nos treinos e cobranças dentro do elenco. Maurício acredita que todo o plantel está totalmente focado no Mundial e com gana.

“Claro, a gente quer sempre mostrar que a gente tem um nível muito alto, o Abel nos cobra bastante isso, a gente cobra de cada um bastante disso. Dá para ver que nossos treinamentos são muito intensos, muito competitivos, muita competição entre os jogadores, mesmo da mesma posição”, comentou o meia, que seguiu.

“Sempre que a gente quer competir em relação a gols, sempre tem essas competições que tem uma tabela até no nosso vestiário. Então acho que a gente nos cobra bastante. Claro, a gente está sempre representando o Brasil, acho que as outras equipes brasileiras também e a gente tem tudo para fazer grandes jogos, jogo a jogo e pensar em uma classificação”, finalizou.

Nesta quarta-feira a delegação palmeirense ficará completa com a chegada dos jogadores que serviram as suas seleções na Data Fifa.

