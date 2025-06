São Paulo e Cuiabá ficam no empate pelo Brasileirão Sub-20

São Paulo e Cuiabá ficaram no empate em 1 a 1, nesta quarta-feira (11/6), no estádio José Liberatti, em Osasco, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Paulinho abriu o placar para o Tricolor Paulista, que viu o Dourado deixar tudo igual na reta final, com Mansano, em uma cobrança de pênalti.

O Tricolor acumulou seu sexto empate na competição e desperdiçou a chance de subir na tabela. Afinal, a equipe está na 14º colocação, com 15 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Corinthians, que ainda joga na rodada. Já o Dourado segue na penúltima colocação, com 11 pontos somados e segue seu calvário no torneio.

O jogo entre São Paulo e Cuiabá

Em um primeiro tempo com grande domínio dos Made In Cotia, Nicolas finalizou para ótima defesa do goleiro aos 14 minutos. Porém, foi aos 22, que a bola balançou a rede. Na jogada, Paulinho fintou a marcação e finalizou para fazer 1 a 0. Depois, a partida caiu de ritmo até o apito do juiz.

No segundo tempo, o São Paulo teve mais posse de bola e criou algumas oportunidades de marcar o segundo. Contudo, quem chegou ao gol foi o Cuiabá. Em uma cobrança de pênalti, Mansano deixou tudo igual e garantiu um ponto para cada equipe.

Ambas as equipes voltam a campo pelo Brasileiro na próxima quarta-feira (18/6). O São Paulo enfrenta o Athletico-PR, em Curitiba, enquanto o Cuiabá duela contra o Botafogo, dentro de seus domínios.

