Flamengo divulga lista de inscritos para o Mundial de Clubes

O Flamengo divulgou, na noite desta quarta-feira (11), a lista dos jogadores inscritos para o Mundial de Clubes. O Rubro-Negro inscreveu 35 atletas, mas apenas 31 viajam para os Estados Unidos. Jorginho, o único reforço desta janela, está inscrito com a camisa 21.

A delegação embarca nesta noite para os Estados Unidos com 29 atletas. Aliás, Matheus Gonçalves e João Victor foram direto do Egito após a participação dos amistosos com a Seleção Brasileira Sub-20. Entre os inscritos para viagem, apenas Lorran, Guilherme Gomes, Pablo Lucio e Daniel Sales ficam no Rio de Janeiro.

A expectativa é de que Filipe Luís inicie a competição com todo elenco à disposição. Único reforço para o torneio, Jorginho já está treinando com o grupo desde que chegou ao Rio de Janeiro. Plata e De la Cruz avançaram bem nas suas respectivas recuperações.

Por fim, o Rubro-Negro está no Grupo D do Mundial de Clubes, ao lado de , Espérance, do Marrocos, e Chelsea, da Inglaterra, LAFC, dos Estados Unidos.

A lista de inscritos do Flamengo

Goleiros: Dyogo Alves, Léo Nannetti, Matheus Cunha e Rossi

Defensores: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Pablo, Viña, Wesley, Varela, Danilo, Léo Pereira, Léo Ortiz, Cleiton, João Victor e Daniel Sales

Meio-campistas: Everrton Araújo, Jorginho, Pulgar, De la Cruz, Gerson, Matheus Gonçalves, Allan, Arrascaeta e Joshua

Atacantes: Wallace Yan, Plata, Michael, Luiz Araújo, Juninho, Cebolinha, Bruno Henrique, Pedro, Lorran e Guilherme Gomes

