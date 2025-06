Ex-amante volta a acusar Payet, ex-Vasco: ???Eu lambia o chão e o lixo???

O Vasco anunciou que a relação com Dimitri Payet chegou ao fim na última segunda-feira (09). O clube comunicou que acertou com os representantes do jogador a rescisão do vínculo, que expirava ao fim de julho. Contudo, Larissa Ferrari, ex-amante do jogador, novamente fez acusações contra ele.

Em entrevista à “Record”, a antiga affair do francês voltou a destacar que o atleta era autor de agressões em momentos de intimidade entre eles.

“Ele sempre me chamou por esposa. Eu comecei a usar aliança a pedido dele, para que outras pessoas não se aproximassem. Ele queria que eu provasse que eu estava disposta a fazer qualquer coisa por ele. Então, eu gravei vídeos onde eu lambia o chão, lambia o lixo”, relatou Larissa.

Posteriormente, a ex-amante revelou que ciúmes motivaram Payet que ela comprovasse que ela o amava.

“A partir do dia que ele soube que outro jogador me seguia nas redes sociais, ele começou a me pressionar, pedindo que eu provasse com atitudes o meu amor por ele. De noite, ele me deu a ideia de eu me auto humilhar. Ele queria que eu provasse que estava disposta a fazer qualquer coisa por ele”, explicou a advogada.

Na sequência, esclareceu que decidiu tornar público toda a situação como uma forma de sentir mais segurança e evitar uma retaliação do ex-jogador do Vasco, e não por fama.

“Eu procurei a imprensa como uma forma de proteção. Essa visibilidade o impediria de fazer algo contra mim, porque ficaria claro que foi ele. Mas eu nunca recebi dinheiro dele. Nunca”, justificou Larissa.

Retorno do ex-jogador do Vasco à França teria sido planejado

Por último, a advogada entende que o retorno do jogador ao seu país natal teve influência direta para tentar abafar o caso.

“Acredito que a volta dele à França seja uma estratégia. Ele não quer que esse assunto tenha seguimento, que as pessoas fiquem sabendo. Com todas as provas que eu tenho, eu ainda tenho esperanças que isso não passe impune. Não só por mim, mas por todas as mulheres. Muitas mulheres se silenciam por conta de medo”, opinou a ex-amante.

No momento em que ainda defendia o Vasco, Payet prestou depoimento e citou que o envio dos vídeos ocorria de forma espontânea por Larissa. Inclusive, o atleta argumentou que ela jamais expôs que tinha questões psicológicas ou psiquiátricas.

Além disso, ele negou que tenha violentado a antiga companheira ou forçado que ela fizesse algo. Na verdade, todas as decisões tinham consentimento das duas partes.

Payet, aliás, apontou que o desejo de Larissa era continuar a relação deles na França e que o mesmo ficasse responsável por todos os custos. Contudo, o meio-campista afirma que não concordou com a solicitação.

