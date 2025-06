Fifa revela que brasileiros são maioria no Mundial de Clubes; saiba

Marquinhos, do PSG, é apenas um dos 141 brasileiros no Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Divulgação / PSG)

A Fifa anunciou nesta quarta-feira (11/6) que todos os 32 clubes do Mundial de Clubes já realizaram a inscrição de seus atletas para o torneio, cuja abertura será no sábado (14/6). Assim, a própria entidade máxima do futebol trouxe algumas curiosidades acerca das listas. Afinal, você sabe qual é a nacionalidade mais representada entre os atletas?

Pois bem, o líder dessa lista, que conta com 81 nações, é exatamente o… Brasil! São incríveis 141 brasileiros dentre os mais de 830 inscritos. A Argentina, com 103, fica na segunda posição do ranking. Espanha (54), Portugal (49) e o México (41) encerram, assim, o Top-5 (veja o Top-10 ao fim da matéria).

LEIA MAIS: Fifa condena Botafogo a pagar quantia milionária; saiba o motivo

Além disso, a Fifa também levantou o número de jogadores que já foram campeões da Copa do Mundo e que disputarão o Mundial. São 26 ao todo, sendo 13 representantes do título da Argentina, em 2022, no Qatar. Já a França, campeã em 2018, conta com nove atletas. A Alemanha, por sua vez, tem dois campeões de 2014: Neuer e Müller, ambos do Bayern de Munique. Até mesmo a Espanha, campeã há 15 anos na África do Sul, tem representantes: Busquets (Inter Miami-EUA) e Sergio Ramos (Monterrey-MEX).

Novos contratados para o Mundial de Clubes

A Fifa celebrou o uso da janela de transferências extraordinária, aberta de 1º a 10 de junho, revelando que os times contrataram 58 jogadores, movimentando 480,4 milhões de dólares (R$ 2,66 bilhões na cotação atual).

Dessa forma, a entidade máxima do futebol também explica que haverá um novo “período restrito de competição” entre os dias 27 de junho e 3 de julho. O objetivo é, afinal, facilitar a participação de jogadores cujos contratos se encerram nos dias citados.

Jogadores campeões do Mundo que participarão do Mundial

Argentina (2022): Marcos Acuña, Franco Armani e Gonzalo Montiel (River Plate-ARG); Julian Álvarez, Ángel Correa, De Paul e Nahuel Molina (Atlético de Madrid-ESP); Di Maria (Benfica-POR), Enzo Fernández (Chelsea-ING), Lautaro Martínez (Inter-ITA) e Lionel Messi (Inter Miami-EUA).

França (2018): Dembelé, Lucas Hernandez e Presnel Kimpembe (PSG-FRA), Olivier Giroud e Hugo Lloris (LA FC-EUA), Griezmann e Lemar (Atlético de Madrid-ESP); Kylian Mbappé (Real Madrid-ESP) e Benjamin Pavard (Inter-ITA).

Alemanha (2014): Manuel Neuer e Thomas Müller (Bayern-ALE).

Espanha (2010): Sergio Busquets (Inter Miami-EUA) e Sergio Ramos (Monterrey-MEX).

Nacionalidades com mais jogadores inscritos

Marrocos – 31

Itália e Alemanha – 36

França – 37

EUA – 40

México – 41

Portugal – 49

Espanha – 54

Argentina – 103

Brasil – 141

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.