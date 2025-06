Alexsandro manda recado após estrear na Seleção: ‘Superei a desconfiança’

Alexsandro foi um dos grandes nomes do Brasil contra Equador e Paraguai - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O zagueiro Alexsandro conseguiu entregar o melhor cartão de visitas para o torcedor brasileiro nesta Data-Fifa. Aos 25 anos, o zagueiro saiu de desconhecido por muitos, para se tornar na grande aposta de Carlo Ancelotti e agradar a todos contra Equador e Paraguai. Agora, ele mira se manter no time titular da Seleção Brasileira, após espantar todas as desconfianças.

“Tenho certeza de que superei a desconfiança. A resposta foi dada. Quero continuar trabalhando para voltar mais vezes. Se o povo brasileiro ou alguém tinha dúvida do que era capaz por jogar no Lille (da França), mostrei que a única coisa que muda é o escudo. A entrega e a vontade, se bobear, são até maiores de quem joga em um time de expressão. Pude mostrar isso, e sei que o povo brasileiro está surpreso, mas feliz”, disse Alexsandro.

O jogo contra o Paraguai, aliás, foi especial para o defensor. Afinal, foi o primeiro dele no Brasil. Ele foi dispensado por muitos clubes brasileiros até dar certo na terceira divisão de Portugal. Aos poucos, evoluiu na Europa e em 2022 chegou ao Lille, da França. Agora, é um dos convocado por Ancelotti.

“Pude fazer dois jogos muito bons, estrear no Brasil como profissional, primeira vez que jogo aqui como profissional. Não tinha melhor forma de estrear com vitória e classificação para a Copa do Mundo”, comentou o zagueiro.

Alexsandro comenta trabalho de Ancelotti

Por fim, ele também agradeceu Ancelotti pela oportunidade e também comentou como é trabalhar com o italiano no dia a dia.

“Foram mágicos esses primeiros dias com o Ancelotti, únicos, vou guardar por toda vida pela oportunidade que me deu, poucos fazem. Ele entende de futebol, apostou e deu certo. E ele não falou comigo naquele jogo da Liga dos Campeões (Lille 1 x 0 Real Madrid, em 2024)”, finalizou.

