Cruzeiro prepara mudança em seu perfil de reforços e mira ‘jovens com potencial’

O Cruzeiro vai ao mercado no próximo semestre e já traçou o perfil desejado para os reforços. Os gestores da SAF da Raposa entendem que o clube precisa fazer movimentos diferentes da última janela. Ou seja, nada de medalhões e sim contratações de jovens com potencial futuro e de revenda.

“Nessa janela de dezembro e janeiro, a gente fez um movimento muito importante e a tendência agora é mudar um pouquinho o perfil. É o perfil de jovens com potencial. A gente sabe que é uma SAF, é uma SAF que precisa de receita, e a receita principal é de venda de atletas. Então a gente vai buscar nas próximas janelas perfis um pouco diferentes das últimas janelas, perfis mais mais jovens, com o potencial de de futura venda, para crescimento, para dar sustentabilidade a esse elenco que a gente tem”, disse Pedro Junio, vice-presidente do Cruzeiro.

Desde que se tornou SAF, o Cruzeiro fez movimentações importantes. Na do meio do ano passado, foram sete contratações e R$200 milhões em investimento. Já nesta temporada, foram R$80 milhões gastos em oito contratações, trazendo nomes como Gabigol, Dudu, Fagner, Fabrício Bruno, entre outros.

O clube entende que esses nomes chegaram para mudar o perfil do clube e o investimento alto é necessário. Mas agora, a tendência é que o perfil das contratações mudem.

“A gente teve que fazer aqueles movimentos no início da aquisição da SAF, porque a gente achou muito importante ter aqueles nomes. O Cruzeiro tinha um perfil quando a gente assumiu, de perspectiva de campeonato, muito aquém do que a gente planejou para o clube. Então o aumento foi significativo, foi um aumento importante, mas tudo dentro do planejamento”, completou.

Cruzeiro satisfeito com o elenco

Por fim, o vice-presidente também confirmou que está muito satisfeito com o elenco atual. Prova é o movimento da Raposa nesta janela extra aberta pela Fifa. O Cruzeiro renovou com Lucas Romero e adquiriu Marquinhos em definitivo.

“Estamos muito satisfeitos com o elenco que a gente tem hoje no clube. São jogadores de alto nível. Só que o mercado é muito dinâmico, então a gente sempre está atento a algumas contratações, a gente deve fazer algum movimento, mas muito pontual, um perfil diferente, talvez um perfil jovem para desenvolvimento a longo prazo. Nossa janela vai ser uma das ações pontuais, a gente sabe que pode ter algumas saídas, porque o mercado é muito dinâmico”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.