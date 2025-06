Grêmio terá prováveis retornos de Amuzu e Braithwaite contra o Corinthians

Braithwaite passa por estágio final de recuperação de uma entorse no tornozelo direito e provavelmente será opção no Grêmio - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

O Grêmio deve contar com duas voltas em seu setor ofensivo na partida contra o Corinthians nesta quinta-feira (12). Isso porque os atacantes Amuzu e Braithwaite receberam aval do departamento médico para o compromisso. O dinamarquês passa por fase final de tratamento de uma entorse no tornozelo direito e briga pela titularidade com Arezo. Já o belga recuperou-se de uma virose, mas deve ficar como alternativa no banco.

A situação do camisa 9 foi mais séria, já que ele foi ausência das duas partidas anteriores do Imortal. No caso de Braithwaite, ele foi baixa apenas durante a vitória sobre o Juventude. Na verdade, o problema no tornozelo direito obrigou que ele fosse substituído durante a segunda etapa. O técnico Mano Menezes, aliás, ainda não sabe se poderá utilizar o trio de jogadores que atuou por suas seleções no decorrer da Data Fifa. Tratam-se do meio-campista Villasanti e dos atacantes Aravena e Cristian Olivera.

A dúvida se os três estarão aptos envolve o desgaste físico que tiveram. No caso, eles passarão por uma análise caso apresentem condições positivas para entrar em campo ou se há riscos de sofrerem lesões musculares. O Grêmio passa por um período de reação no Campeonato Brasileiro. Afinal, as duas vitórias consecutivas possibilitaram os gaúchos de deixarem a zona de rebaixamento. Por isso, um terceiro triunfo consecutivo seria simbólico, pois provavelmente o time alcançaria a primeira parte da tabela.

Grêmio se mobiliza para confirmar boa fase durante parada na temporada

Dessa forma, a comissão técnica teria um cenário mais favorável para realizar as correções necessárias e que demandam maior tempo sem uma pressão durante a paralisação na temporada. A partir da sua chegada, o novo comandante do Tricolor gaúcho frisou que a parada devido ao Mundial de Clubes seria benéfica para o desenvolvimento de seu trabalho. Afinal, ele não tinha tempo hábil para implementar suas preferências táticas. Desta forma, o rendimento do time seria uma incógnita a cada partida.

Com isso, as primeiras etapas dos jogos serviam como um treinamento durante a maratona exaustiva de compromissos. O planejamento da comissão técnica é realizar dois ajustes essenciais durante a parada da temporada. No caso, a oscilação das performances nos cinco meses iniciais de 2025 e a melhora na capacidade de força e, principalmente física.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook