Dirigente do Fortaleza recebe premiação e é exaltado por ídolo do Flamengo

Marcelo Paz, ex-presidente e atualmente CEO do Fortaleza, teve seu trabalho reconhecido pelo maior ídolo do Flamengo: Zico. O dirigente no clube nordestino foi valorizado ao ser condecorado com o 1º Prêmio de Governança da Sport Insider.

Por meio de um vídeo, o ilustre ex-jogador do Rubro Negro engrandeceu a ascensão do Leão do Pici em nível nacional e internacional.

“Sei o quanto o Marcelo Paz tem feito pelo Fortaleza e como o clube cresceu graças a esse trabalho. Já são anos mantendo um alto nível de gestão, o que nos deixa muito felizes. Que continue assim, servindo sempre de exemplo para o futebol brasileiro”, apontou Zico.

O reconhecimento ao Fortaleza veio pelas melhores práticas de transparência e confiabilidade de informações contábeis, financeiras e de governança. Portanto, a consagração ao clube ocorreu em premiação, na última quinta-feira (05), na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. A bonificação tem o intuito de incentivar a admissão de práticas consideradas positivas no futebol. Especialmente por escolhas que possibilitem a criação da transparência e confiabilidade dos clubes junto a torcedores, patrocinadores, imprensa e outros públicos-alvo.

Atitudes responsáveis do Fortaleza refletem em resultados no campo

Assim, a análise das entidades esportivas ocorre através de notas que vão de zero a dez. O critério utilizado são as respostas diretas envolvendo os balanços financeiros.

“Receber esse prêmio é um reconhecimento importante do trabalho sério que a gente vem fazendo com o Fortaleza desde 2017. Transparência e responsabilidade com as contas sempre serão prioridades da nossa gestão”, frisou o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz.

Com o dirigente, o clube acumula feitos de destaque nos últimos anos. Alguns exemplos são o título da Série B, o acesso à Série A, a conquista do Campeonato Cearense por cinco temporadas seguidas (2019-2023), os três títulos da Copa do Nordeste (2019, 2022 e 2024), a melhor campanha em sua história no Brasileirão (4º lugar em 2024). Além da classificação para a Libertadores da América por três anos consecutivos, o primeiro time nordestino a alcançar essa proeza.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook