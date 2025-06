Atlético perde para América em clássico mineiro pelo Brasileiro Sub-20

O Atlético se deu mal no clássico mineiro desta quarta-feira (11), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Na Arena Independência, o América venceu por 2 a 1 com gols de Kappel e Kaíque Zizero. Vitão descontou para os alvinegros.

Os anfitriões souberam controlar as ações ofensivas do Galo e abriram o placar aos 30 minutos da primeira etapa. Kappel se posicionou bem, recebeu fora da grande área e finalizou rasteiro.

Na volta do intervalo, o Galo reagiu e deixou tudo igual com Vitão. Mas o Coelho estava disposto a somar três pontos e retoumou o comando do placar. Kaíque Zizero aproveitou sobra dentro da área e não perdoou.

Na próxima rodada do Brasileirão Sub-20, o América enfrenta o Juventude, em Betim (MG). O jogo será na quarta (18), às 15h, na Arena Vera Cruz. No mesmo diae horário, aliás, o Atlético encara o Palmeiras em Belo Horizonte.

