São Paulo x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo e Vasco prometem um confronto muito disputado nesta quarta-feira (12/6), às 21h30, no Morumbis, pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes, aliás, tentam se afastar um pouco da zona de rebaixamento. O Tricolor está na 13° colocação, com 12 pontos, dois a mais que o Fortaleza, primeiro time na zona de rebaixamento. Já o Cruz-Maltino é o 15° colocado, com 10 pontos, mesmo número que o Leão do Pici, mas os cariocas levam vantagem nos critérios de desempate.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo e do Premiere

Como chega o São Paulo

Em meio a desfalques, o treinador Luis Zubeldía pode ter novidades contra o time carioca. Afinal, já inscrito pelo clube, Juan Dinenno treinou normalmente e pode ser uma das novidades na lista de relacionados. Já Bobadilla, Matheus Alves e Ferraresi, que estavam com suas seleções, são dúvidas, mas devem ser relacionados e começar o embate no banco de reservas. A dúvida do técnico é se mantém a dobra de laterais pela esquerda, com Wendell e Enzo Díaz, ou se entra em campo com Lucca na ponta. Além disso, Marcos Antônio continua como incógnita para o confronto apesar de ter participado de uma corrida no gramado nos últimos dias.

Contudo, vale ressaltar que o Tricolor tem um grande número de desfalques. Afinal, estão fora Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (lombalgia), Lucas (estiramento da cápsula posterior do joelho direito), Ferreira (lesão da fáscia plantar do pé esquerdo), Marcos Antonio (lesão na região posterior da coxa esquerda), Ruan (dores no joelho direito) e Oscar (edema na região posterior da coxa esquerda).

Como chega o Vasco

Depois do revés para o Red Bull Bragantino, em São Januário, o Cruz-Maltino teve onze dias de preparação para o duelo desta quinta-feira (12). Assim, o time tentará vencer a primeira fora de casa nesta edição do Brasileirão, visto que tem, até o momento, cinco jogos e cinco derrotas longe do Rio de Janeiro. Caso tropece, a equipe pode voltar ao Z4 se Fortaleza e Vitória pontuarem.

O técnico Fernando Diniz não poderá mais contar com Dimitri Payet, que assinou, de forma amigável, sua rescisão de contrato e deixou o clube. O francês, que estava lesionado, não teve a oportunidade de atuar sob a batuta do comandante. Por outro lado, o treinador terá os retornos de Hugo Moura e Luiz Gustavo, que cumpriram suspensão na rodada anterior. Por fim, David e Estrella seguem fora de combate em virtude de suas respectivas lesões.

SÃO PAULO X VASCO

Campeonato Brasileiro – 12ª rodada

Data-Hora: 12/6/2025 (quinta-feira), às 21h30

Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael; Cédric Soares (Ferraresi), Arboleda, Alan Franco e Wendell; Alisson, Pablo Maia, Luciano e Enzo Díaz (Lucca); Lucas Ferreira e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor (Mauricio Lemos), Luiz Gustavo e Lucas Piton; Hugo Moura (Jair), Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.