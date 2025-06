Vitória x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo de opostos, Vitória e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (12/6), às 19h, no estádio do Barradão, pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto a Raposa está entre os líderes da competição, o Leão ainda tenta se encontrar na Série A. Sem vencer há três partidas, o time de Thiago Carpini está no 16° lugar, com dez pontos, e corre o risco de entrar na zona de rebaixamento em caso de uma combinação de resultados. Já o clube Celeste pode assumir a liderança em caso de vitória, já que o Flamengo não entra em campo nessa rodada.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere.

Como chega o Vitória

O técnico Thiago Carpini teve toda a Data Fifa para descansar e trabalhar com o elenco, mas vai precisar lidar com uma série de desfalques para a partida. Afinal, Lucas Halter, Ricardo Ryller e Janderson estão suspensos. Além disso, Neris, Kauan e Fabri estão entregues ao departamento médico. As ausências vão obrigar o comandante a abrir mão da linha de cinco defensores que deu certo contra o Corinthians, já que ele tem apenas dois zagueiros à disposição. Em contrapartida, Matheuzinho volta ao time depois de cumprir suspensão automática na última rodada.

Como chega o Cruzeiro

Sem Christian, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Leonardo Jardim ainda tem dúvidas de como vai montar o meio de campo. Eduardo deve ser o escolhido para começar a partida. Afinal, o meia, que marcou três gols nos últimos jogos, vem agradando o treinador e pode começar o embate. Além disso, o zagueiro Lucas Villalba deve voltar ao time titular. Ele cumpriu suspensão por terceiro cartão amarelo e ficou fora do jogo diante do Palmeiras. Fagner, Kaio Jorge e Lautaro Díaz, que fizeram trabalhos específicos durante a Data-Fifa, devem viajar com a equipe para Salvador. Por fim, João Marcelo e Matheus Henrique seguem no departamento médico em recuperação de lesões no joelho.

VITÓRIA X CRUZEIRO

Campeonato Brasileiro – 12ª rodada

Data-Hora: 12/6/2025 (quinta-feira), às 19h

Local: Estádio do Barradão, Salvador (BA)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Claudinho [Raul Cáceres], Edu, Zé Marcos e Jamerson; Ronald, Baralhas e Matheuzinho; Lucas Braga, Gustavo Mosquito e Renato Kyazer. Técnico: Thiago Carpini

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Eduardo e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.