Inter e Vasco empatam em Porto Alegre pelo Brasileiroo Sub-20

Internacional e Vasco empataram por 1 a 1 na noite desta quarta-feira (11), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Léo Jacó abriu o placar para os cariocas aos 18 minutos de jogo, mas Marlinho deixou tudo igual aos 26′ do segundo tempo no Estádio Passo D’Areia, em Porto Alegre (RS).

Com o resultado, o Colorado aparece com 12 pontos e se mantém fora da zona de rebaixamento. Ultrapassou o Atlético, que perdeu na rodada, e agora é o 16º colocado. Mas apenas um ponto à frente do Grêmio, primeiro time do Z3.

Já o Cruz-Maltino desperdiça a oportunidade de entrar no G8. Chegou a 19 pontos, um a menos do que o Juventude, que fecha o pelotão de classificação à próxima fase, e contrinua em nono na tabela.

Na próxima rodada do Brasileirão Sub-20, o Internacional recebe o Cruzeiro na Morada dos Quero-Queros, na cidade de Alvorada (RS). O jogo será na quinta (19), às 15h. No mesmo horário, porém na terça (17), o Vasco terá pela frente o clássico carioca contra o Fluminense, no Nivaldão, em Duque de Caxias (RJ).

