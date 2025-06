Joaquín Correa se apresenta ao Botafogo para o Mundial de Clubes

O atacante Joaquín Correa chegou a Los Angeles nesta quarta-feira e se juntou oficialmente ao elenco do Botafogo para a disputa do Mundial de Clubes. O argentino é conhecido como “Tucu” e vestiu a camisa alvinegra número 30. O técnico Renato Paiva recebeu o atleta na concentração da equipe em Santa Bárbara.

De acordo com informações publicadas pelo portal Lance!, Correa desembarcou por volta das 15h10 no horário local (19h10 em Brasília). Ele foi integrado ao grupo e já está regularizado para atuar na competição. Portanto, poderá fazer sua estreia neste domingo (15), no confronto contra o Seattle Sounders, em Seattle.

Além da chegada de Joaquín Correa, o Botafogo ainda aguarda o meia Savarino para completar o elenco nos Estados Unidos. O camisa 10, que esteve a serviço da seleção venezuelana no Uruguai, tem chegada prevista para a noite desta quarta-feira (11), já na madrugada de quinta (12) no horário de Brasília.

Com as últimas peças se encaixando, a preparação do Botafogo segue em ritmo intenso visando a estreia no torneio internacional. A expectativa é de que todos os jogadores estejam à disposição do técnico Renato Paiva nos próximos treinos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.