Santos rescinde contrato do lateral-direito Léo Godoy

O Santos registrou no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, a rescisão de contrato do lateral-direito Léo Godoy, O argentino estava emprestado pelo Peixe ao Athletico-PR até o fim do ano, mas o Furacão recebeu uma proposta de venda do jogador ao Independiente. Ele se apresenta no time argentino na próxima segunda-feira (16/6).

“Recebemos hoje a questão do Athletico pelo Leo Godoy. Existe uma cláusula de liberação e estaremos liberando. Vão sair jogadores e vão entrar jogadores importantes para o Santos utilizar esse momento para fortalecer o grupo”, disse o presidente do Santos, Marcelo Teixeira.

Leo Godoy oscilou durante esses meses no Santos e já estava vivendo um clima pesado com a torcida. Inclusive recentemente, o jogador precisou ir as redes sociais para desmentir uma informação que teria pedido para deixar o clube. Ele também chegou a ser vaiado em jogos na Vila Belmiro e estava disputando posição com Aderlan, JP Chermont e até Luisão improvisado.

Pelo Santos, Leo Godoy disputou 20 partidas e marcou apenas um gol, contra o Velo Clube, pelo Campeonato Paulista. Além disso, ele disputou seis partidas pelo Campeonato Brasileiros, além dos dois amistosos contra Coritiba e RB Leipzig nesta reta final de passagem.

