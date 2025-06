Nos braços da Nação, Flamengo embarca rumo ao Mundial

O Flamengo já está no clima do Mundial de Clubes. Nos braços da Nação, o Rubro-Negro embarcou rumo aos Estados Unidos. Assim, a delegação rubro-negra deixou o Ninho do Urubu por volta das 20h15 (de Brasília) e chegou no Aeroporto do Galeão aproximadamente às 22h. No caminho, os torcedores abraçaram o time com muito apoio e festa.

Nos Estados Unidos, a delegação rubro-negra ficará em Atlantic City, em Nova Jérsei. O Flamengo enfrenta o Espérance, da Tunísia, e o Chelsea, da Inglaterra, na Filadélfia, que fica a cerca de 90 km de Atlantic City. Dessa forma, o time só vai para a cidade na véspera das partidas, após o último treinamento.

Aliás, o Flamengo vai utilizar a estrutura da Universidade de Stockton, em Galloway, em Nova Jérsei, para se preparar para os jogos do Mundial de Clubes. A cidade é vizinha de Atlantic City. Depois, o Rubro-Negro seguirá para Orlando, na Flórida, onde utilizará o Complexo Esportivo da Disney para enfrentar o Los Angeles FC.

A chegada do Flamengo nos Estados Unidos está prevista para 8h45 (de Brasília). O técnico Filipe Luís comandará a primeira atividade em Atlantic City às 17h, na Universidade de Stockton.

