Torcida protesta contra Gerson em embarque para o Mundial

O Flamengo embarcou rumo ao Mundial de Clubes. Nos braços da Nação, o Rubro-Negro seguiu do Ninho do Urubu ao Aeroporto do Galeão com muita festa. Contudo, nem tudo foi um mar de rosas. Afinal, a notícia da saída de Gerson após a competição não foi bem recebida pelos torcedores. Assim, o camisa 8 foi alvo de protestos.

Na chegada ao Aeroporto do Galeão, os torcedores chegaram a cantar uma música: “O Gerson, vai se f… O Flamengo não precisa de você”. Além disso, outros xingamentos ao camisa 8 também estão circulando pelas redes sociais.

Contudo, essa não foi a única manifestação. Durante uma entrada ao vivo do programa RJTV, da Globo, um torcedor exibiu uma nota falsa de R$ 3, com o rosto de Gerson.

Gerson aceitou a proposta do Zenit, da Rússia. O jogador considerou a oferta “irrecusável” e isso pesou na decisão. Dessa forma, os russos pagarão os 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões) da multa rescisória. O Flamengo, no entanto, não abre mão de receber o valor integral e à vista.

Festa termina em confusão com a Polícia

A festa da torcida do Flamengo no embarque da delegação para o Mundial de Clubes terminou em confusão. Na tentativa de controlar o público na chegada da delegação rubro-negra no Aeroporto do Galeão, a torcida usou gás de pimenta, bombas e tiros de borracha. Dessa forma, a recepção terminou com muita correria e clima de tensão.

Houve confusão na chegada do ônibus ao aeroporto. Depois, quando torcedores estavam em cima do ônibus da delegação e outros no limite da barreira de segurança, a situação piorou. Afinal, foi nesse momento em que foram lançadas bombas de efeito moral, gás de pimenta e tiros de borracha para espantar a multidão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.