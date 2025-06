Técnico do Seattle Sounders admite desafio no Mundial: ‘Um gol já é um sucesso’

O técnico do Seattle Sounders, Brian Schmetzer, reconheceu as dificuldades que sua equipe enfrentará no Grupo B do Mundial de Clubes. Apesar de atuar em casa, nos Estados Unidos, o treinador norte-americano afirmou que o objetivo principal será competir com dignidade diante de adversários como Botafogo, Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid.

Durante entrevista concedida nesta quarta-feira (11), Schmetzer classificou o grupo como extremamente difícil, mas reforçou o sentimento de entusiasmo.

“Um gol, já seria um sucesso. Obviamente, estamos ansiosos para jogar contra o Botafogo, o Atlético, o PSG. Estamos no ‘grupo da morte’, mas não temos medo disso”, afirmou o treinador, que está no comando do clube desde 2016.

Além disso, Schmetzer destacou o potencial do torneio como vitrine internacional para os jogadores mais jovens do elenco. Segundo ele, a oportunidade de enfrentar grandes clubes pode ser o primeiro passo para uma transferência futura:

“Temos muitos jovens talentos e, talvez, quem sabe, o Obed (Vargas) faça um bom jogo e tenha a chance de se destacar e, no futuro, jogar na Espanha pelo Atlético, por exemplo.”

A estreia do Seattle Sounders no Mundial de Clubes será neste domingo, dia 15 de junho, contra o Botafogo, às 23h (horário de Brasília). O confronto será disputado no estádio da equipe estdunidense e marcará o início da caminhada no torneio internacional.

