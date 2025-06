Alex Telles revela mensagem para CR7 para descobrir negociação com o Botafogo

O futuro de Cristiano Ronaldo mexeu com muitas equipes nos últimos dias. Afinal, o astro português chegou ao seu final de contrato com o Al-Nassr e estava livre no mercado. A grande especulação era que o atacante fecharia com algum clube para jogar o Super Mundial de Clubes. A notícia animou o lateral-esquerdo Alex Telles, que ligou para CR7 e perguntou se tinha alguma chance dele fechar com o Botafogo.

Amigo pessoal de CR7, o camisa 13 alvinegro revelou que chegou a mandar mensagem para o atacante do Al-Nassr para saber se tinha chance dele assinar com o Glorioso. Cristiano, entretanto, acabou renovando com o clube saudita.

“Tive que mandar, né? (mensagem) Queria saber se era real, mas ele disse que até então não tinha nada e que não era o momento dele vir. Mas, quis tirar a prova para saber, mas não tinha nada. Pedi pra ele vir para cá, vem ser feliz no Fogão. Falei mesmo. Mas ele falou que não era o momento. Cada um sabe o que é melhor pra si”, disse Alex Telles, em entrevista à Cazé TV.

Alex Telles e Cristiano Ronaldo atuaram juntos duas vezes. A primeira vez aconteceu no Manchester United, durante a temporada 2021/22. Posteriormente, a dupla se reencontrou no Al-Nassr, na temporada 2023/2024.

CR7 no Brasil?

A ”novela” começou quando Cristiano Ronaldo negociava um novo contrato com o Al-Nassr. Contudo, o clube saudita, em meio as conversas, fracassou em todos os objetivos na temporada. Afinal, além de não conseguir os troféus do campeonato local e da Champions League da Ásia, a equipe nem mesmo se classificou para disputar o torneio continental em 2025/26. Isso deixou o futuro do português em aberto.

Em meio ao imbróglio, o jornal espanhol ”Marca”reveleu que um clube brasileiro, que disputaria o Mundial de Clubes, procurou o atacante português. Além do Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Fluminense vão disputar a competição.

Sem Cristiano Ronaldo, o Botafogo estreia no Mundial de Clubes no próximo domingo (15/06), às às 23h, contra o Seattle Sounders.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.