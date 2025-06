De virada, Corinthians vence o Flamengo e sobe Brasileiro Sub-20

Flamengo e Corinthians se enfrentaram nesta quarta-feira, 11/6, pela 12ª rodada do Brasileirão Sub-20. O jogo foi no Luso-Brasileiro e, no fim das contas, o Timão levou a melhor: 2 a 1, de virada. No primeiro tempo, Pedro Leão colocou o Flamengo na frente, mas Nicolas deixou tudo igual. Na etapa final, Drude, que acabara de entrar, fez o gol da vitória corintiana.

Esta vitória leva o Corinthians aos 17 pontos, em 12º lugar, mas encostando na zona de classificação (G8). O Flamengo, com 20 pontos, termina a rodada em 7º lugar e ainda pode perder uma posição para o Juventude, que ainda joga nesta quinta-feira, contra o Santos.

Flamengo na frente, mas Corinthians busca o empate

O Flamengo não teve o atacante Shola, mas contou com seus dois jogadores que defenderam a Seleção Sub-20 nesta Data Fifa: Iago e Ryan Lucas. Mais incisivo nos primeiros minutos, conseguiu sair na frente. Pedro Leão aproveitou um erro de Lorenzo, que furou ao cortar um lançamento do meio de campo. O artilheiro do Fla entrou livre e bateu para fazer 1 a 0.

O Flamengo seguiu em cima e quase marcou com Wanderson — o goleiro Cadu defendeu — e em um chute de Tereza de fora da área. Sem sucesso. Porém, depois dos 20 minutos, o Corinthians se encontrou em campo, Assim, conseguiu o empate num golaço de Nicolas. Este chutou, mesmo muito marcado, de dentro da área, pela esquerda, no ângulo de Lucas Furtado.

Virada corintiana

No segundo tempo, o Flamengo teve ótima chance aos cinco minutos: a zaga rechaçou quando Pedro Leão estava na pequena área, com tudo para marcar. Porém, quem estava melhor era o Corinthians, que chegava bem principalmente pelo flanco esquerdo, com o Fla pouco ativo, o que fez o treinador Nuno Campos tentar rearrumar a equipe com alterações. Mas elas surtiram pouco efeito. Fernando vera quase virou o jogo, de cabeça aos 27. Mas, felizmente, o goleiro Lucas Furtado estava bem.

Aos 30 minutos, o Fla fez três substituições. O Corinthians, também. E tudo deu certo para o Timão. Aos 31, Pellegrini, um dos que entraram, mandou na trave. Na sobra, a bola ficou com o Timão e, após cruzamento na área, Drude concluiu para, no seu primeiro toque na bola, fazer 2 a 1. Aparentemente, o atacante — que fez seu primeiro gol pelo Sub-20 — estava à frente. Mas, nesta fase do Sub-20, não tem VAR. Melhor para o Corinthians, que conseguiu uma vitória essencial na sua luta pela classificação.

FLAMENGO 1×2 CORINTHIANS

Campeonato Brasileiro Sub-20 – 13ª rodada

Data e horário: 11/6/2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Luso-Brasileiro, Ilha do Governador (RJ)

Gols: Pedro Leão, 13’/1ºT (1-0); Nicolas, 30’/2ºT (1-1); Drude, 31’/2ºT (1-2)

FLAMENGO: Lucas Furtado; Wanderson, Da Mata, Iago (Jorge Mora, 30’/2ºT) e Gusttavo (Ìtalo, 13’/2ºT); Fabiano (Bill, 13’/2ºT), Rayan Lucas(Bruno Xavier, 30’/2ºT) e Felipe Teresa (Carbone, 30’/2ºT); Guilherme Pedro Leão e João Alves. Técnico: Nuno Campos.

>CORINTHIANS: Cadu; Gabriel Caipira, Fernando, Lorenzo e Denner; Caraguá (Gama, 49’/2ºT), Thomas (Yago, 40’/2ºT), Pires (Gustavo Baiano, 40’/2ºT)e Luiz Fernando (Pellegrin,30’/2ºT); Nícollas (Drude, 30’/2ºT) e Kayque Dalaquia (Robert, 30’/2ºT). Técnico: Orlando Ribeiro.

>Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro (RJ)

Assistentes: Julio Cesar Souza Gaudencio (RJ) e Victor Augusto Camões de Abreu (RJ)

Cartões amarelos: Bill, Bruno Xavier, Jorge Mora (FLA); Nicolas, Drude, Caraguá (COR)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.