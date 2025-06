Juventude x Santos (sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Em confronto direto pelo G8 do Brasileirão Sub-20, Juventude e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal Homero Soldatelli, em Flores da Cunha (RS). Dessa forma, o jogo promete muito equilíbrio. Afinal, o Jaconero está na zona de classificação para a próxima fase, enquanto o Peixe tenta se reaproximar do grupo.

Como chega o Juventude

Em oitavo lugar, o Juventude segue na briga por uma vaga na próxima fase. Afinal, o objetivo é se manter no grupo ou pelo menos próximo até a reta final. O que não pode é perder de vista. Portanto, o Alviverde sabe que é necessário vencer o confronto direto com o Santos dentro de casa para aumentar as chances de classificação.

Para isso, no entanto, terá que segurar a sequência irregular na competição. Afinal, são duas vitórias, duas derrotas e um empate nos últimos cinco jogos. Contudo, o desempenho como mandante é a principal esperança e fator chave para conseguir se manter vivo e sonhar com a classificação ao mata-mata.

Como chega o Santos

Uma das principais categorias de base do Brasil, o Santos ainda não conseguiu decolar no Brasileirão Sub-20. Afinal, os Meninos da Vila estão com uma campanha discreta e ocupam apenas o 13º lugar com 15 pontos. Portanto, sabem que é necessário encaixar uma sequência de resultados positivos para subir na tabela e se firmar no G8.

Contudo, a campanha do Peixe até o momento é marcada pela irregularidade. Afinal, são três vitórias, seis empates e três derrotas em 12 jogos disputados. Nos últimos cinco, por exemplo, venceu apenas um. Já nos últimos três, são dois empates e uma derrota. Assim, é o momento de encerrar a sequência negativa e ganhar confiança.

JUVENTUDE x SANTOS

Campeonato Brasileiro Sub-20 – 13ª rodada

Data e horário: 12/06/2025, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal Homero Soldatelli, em Flores da Cunha (RS)

JUVENTUDE: Luiz Turatto; Luiz Eduardo, Bernardo, Eduardo Lopes e Gabriel Borges; Kaynan, Sasso e Gui Teixeira; Alex Martins, Lucas Fernandes e Beto. Técnico: Filipe Dias

SANTOS: Rodrigo Falcão; Gabriel Simples, Samuel, João Ananias e Vinícius Lira; Profeta, Gustavo Henrique e Rodrigo Cezar; Pepê Fermino, Mateus Xavier e Luca Meirelles. Técnico: Leandro Zago

Árbitro: Wagner Silveira Echevarria (RS)

Assistentes: Conrado Bittencourt Berger (RS) e Artur Avelino Birk Preissler (RS)

Quarto árbitro: Tiago Pires Staduto (RS)

