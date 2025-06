Raio-X do Manchester City, que está no Grupo G do Mundial de Clubes

O Manchester City chega ao Mundial de Clubes com o objetivo de deixar para trás a temporada complicada que teve em 2024-25. Depois do primeiro ciclo sem títulos sob o comando de Pep Guardiola, o clube inglês aparece como um dos grandes candidatos a ficar com o troféu do torneio.

Os Cityzens integram o Grupo G do Mundial e vão ter a companhia europeia da Juventus, além dos marroquinos do Wydad e do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos.

Jogos do Manchester City no Mundial

18/6 – 13h (de Brasília)

Manchester City x Wydad Casablanca – na Filadélfia

22/6 – 22h (de Brasília)

Manchester City x Al Ain – em Atlanta

26/6 – 16h (de Brasília)

Juventus x Manchester City – em Orlando

Como o Manchester City se classificou

O City garantiu vaga no Mundial após vencer a Champions League pela primeira vez em sua história. O título inédito veio na temporada 2022-23, em uma vitória por 1 a 0 contra a Inter de Milão, com gol de Rodri.

Destaques do City

O City não fez a sua melhor temporada 2024-25. Na Champions, passou no sufoco para a fase de playoffs e foi eliminado pelo Real Madrid logo de cara. Na Premier League, demorou para engrenar, conseguiu a vaga na competição europeia, mas ficou longe da disputa pelo título. Para coroar o ano difícil, perdeu a Copa da Inglaterra para o Crystal Palace.

Para mudar um pouco dessa realidade, os Cityzens contam com o retorno de Rodri, que estava lesionado. Para o Mundial, a equipe de Guardiola trouxe três reforços. O lateral-esquerdo argelino Rayan Ait-Nouri, que vem do Wolverhampton. O meia holandês Tijjani Reijnders, que estava do Milan, além do atacante Rayan Cherki, anunciado nesta semana, após brilhar pela Seleção Francesa. Éderson, que ficou de fora da convocação do Brasil por conta de uma contusão, ainda é dúvida.

Time-base (4-2-3-1)

Ortega; Matheus Nunes, Ruben Dias, Akanji e Gvardiol; Kovacic, Rodri, Marmoush, Gundogan e Doku. Haaland.

Pep Guardiola

O catalão começa a sua décima temporada à frente do City em um momento de pressão. Pela primeira vez, não conquistou nenhuma taça sob o comando do clube inglês. O Mundial é uma grande oportunidade para um dos maiores treinadores da história dar a volta por cima após momentos de instabilidade recentes.

Raio-X do Manchester City

Nome: Manchester City Football Club

País: Inglaterra

Cores: Azul e Branco

Fundação: 1880

Apelido: The Cityzens

Ídolo histórico: Sergio Aguero

Principais títulos: Campeão da Champions (2002-23), campeão mundial (2023), campeão da Supercopa Europeia (2023), 10x campeão inglês, 7x campeão da Copa da Inglaterra, 8x campeão da Copa da Liga Inglesa e 7x campeão da Supercopa da Inglaterra

