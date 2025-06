Alexander-Arnold é apresentado no Real Madrid: ‘Sonho que se tornou realidade’

Novo reforço do Real Madrid para a próxima temporada, Alexander-Arnold , de 26 anos, se apresentou com a camisa 12, nesta quinta-feira (12), número que foi do brasileiro Marcelo. Assim, logo depois do presidente Florentino Pérez, o jogador falou pela primeira vez como jogador da equipe merengue.

“Assinar com este clube é um sonho que se tornou realidade. Estou muito feliz e orgulhoso de estar aqui. Sei que tenho uma grande responsabilidade, mas estou pronto para dar o meu melhor. “Hala Madrid!”, disse.

Com camisa do clube espanhol, o jogador, que deixou o Liverpool, passará a utilizar seu nome de batismo: Trent. Além disso, ele escolheu um número emblemático, que foi usado por Marcelo durante longos anos. Nesse sentido, ele já está entre os 34 inscritos do técnico Xabi Alonso para a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

“Quando viajo pela Europa, percebo que o nome é complicado. As pessoas me chamam por muitos nomes e, para esta ocasião, pensei em simplificar”, frisou.

“Tive a sorte de jogar pelo maior time da Inglaterra e agora jogarei pelo maior time da Espanha. É uma honra representar os dois. Sempre se espera que você vença aqui. Isso não muda. O que muda é o clima, eu acho. Em relação aos times, eles esperam que conquistemos títulos em ambos”, afirmou.

Sucesso de vermelho

Nos Reds, Alexander-Arnold chegou em 2016 e esteve em campo em 354 partidas. Por lá, conquistou um Mundial de Clubes, uma Champions League, uma Supercopa Europeia, dois Campeonatos Ingleses, duas Copas da Liga, uma Supercopa da Inglaterra e uma Copa da Inglaterra.

Por fim, Alexander-Arnold estava no Liverpool desde 2016, onde realizou 354 jogos. Ganhou um Mundial de Clubes, uma Champions League, uma Supercopa Europeia, dois Campeonatos Ingleses, duas Copas da Liga, uma Supercopa da Inglaterra e uma Copa da Inglaterra.