Raio-X da Juventus, integrante do Grupo G do Mundial de Clubes

A Juventus chega para a disputa do Mundial de Clubes em um momento de reconstrução. Os italianos não tiveram boas temporadas e recentemente passaram por uma troca de treinador, que só foi efetivada nos últimos dias.

A Velha Senhora integra o Grupo G do Mundial e vai ter a companhia europeia do Manchester City, além dos marroquinos do Wydad e do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos.

Jogos da Juventus no Mundial

18/6 – 22h (de Brasília)

Al Ain x Juventus – em Washington

22/6 – 13h (de Brasília)

Juventus x Wydad Casablanca – na Filadélfia

26/6 – 16h (de Brasília)

Juventus x Manchester City – em Orlando

Como a Juventus se classificou

A Velha Senhora garantiu sua vaga por ter ficado entre as melhores equipes no coefieciente Uefa entre os anos de 2021 e 2024. Apesar de não ter conseguido brilhar na Champions League, a Juve foi a oitava coloca no ranking entre os clubes que poderiam se classificar neste critério.

Destaques da Juventus

A Juventus ainda vive um momento de reconstrução. Mais uma vez, a Velha Senhora não conseguiu brigar pelo título italiano e foi eliminada nos playoffs da Champions League. A renovação esperada com Thiago Motta não aconteceu e o ítalo-brasileiro já deixou a equipe para dar lugar a Igor Tudor.

No elenco, a equipe de Turim vive a incerteza se contará ou não com Vlahovic, que pode deixar o time após o Mundial. A Juve contará com Kelly e Kolo Muani, que tiveram empréstimos renovados, mas terá a baixa de Renato Veiga, que voltou para o Chelsea. A grande arma está em Locatelli, presente em boa parte da criação, além de uma marcação com pressão individual.

Time-base (4-2-3-1)

Di Gregorio; Alberto Baio, Savona, Kelly e Cambiaso; Locatelli e Thuram; Nicolás González, Conceição e Yildiz; Kolo Muani (Vlahovic)

Igor Tudor

O croata assumiu a equipe ao longo da temporada, na vaga de Thiago Motta, ainda como interino. Sob o seu comando, a Juventus conseguiu crescer e garantiu presença na próxima Champions League. Nos últimos dias, o treinador foi efetivado e confirmado para a próxima temporada.

Raio-X da Juventus

Nome: Juventus Football Club

País: Itália

Cores: Preto e Branco

Fundação: 01/11/1897

Apelido: Velha Senhora

Ídolo histórico: Alessandro Del Piero

Principais títulos: 2x campeão da Champions, 2x campeão mundial, 2x campeão da Supercopa da Uefa, 3x campeão da Liga Europa, 36x campeão italiano, 15x campeão da Copa da Itália e 9x campeão da Supercopa da Itália

