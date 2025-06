Palmeiras recebe atletas convocados e Abel terá elenco completo nos EUA

Na madrugada desta quinta-feira (12), o Palmeiras recebeu em definitivo o elenco para a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Os atletas que defenderam suas seleções na Data Fifa chegaram e se juntaram aos demais companheiros.

Contudo, ainda faltavam no grupo de Abel Ferreira os seguintes jogadores para a preparação: Gustavo Gómez, Richard Ríos, Piquerez, Emiliano Martínez, Facundo Torres e Estêvão. Todos viajaram no avião particular de Leila Pereira após os compromissos com suas seleções e seguiram direto para o hotel do clube em Greensboro, na Carolina do Norte, por volta da meia-noite, entre quarta-feira (11) e quinta (12).

Com os atletas também viajou o massagista Serginho, que integrou a delegação da Seleção Brasileira sob comando de Carlo Ancelotti, no Equador e depois em Itaquera, contra o Paraguai, pelas Eliminatórias. Antes disso, Benedetti e Luighi já haviam chegado para integrar o elenco, já que também foram convocados na Data Fifa, mas pela Seleção Brasileira Sub-20, comandada por Ramon Menezes.

Todavia, desde a chegada aos Estados Unidos, Abel Ferreira tem priorizado bastante a parte tática e analisará a condição dos jogadores que atuaram por suas seleções. O elenco, portanto, fará mais atividades nesta quinta-feira, em dois períodos, com todos os 29 atletas à disposição. O Verdão estreia no Mundial no dia 15, contra o Porto. Ambos estão no Grupo A.

