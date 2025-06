Delegação do Flamengo chega aos Estados Unidos para o Mundial de Clubes

A delegação do Flamengo desembarcou em solo norte-americano para a disputa do Mundial de Clubes. Assim, o avião pousou no Aeroporto Internacional de Atlantic City, em Nova Jersey, por volta das 9h40 (de Brasília) da manhã desta quinta-feira (12). Por lá, alguns sócios-torcedores conseguiram tirar fotos e acompanhar de perto os jogadores.

Antes disso, o embarque no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, reuniu centenas de torcedores que esbanjaram confiança e demonstraram apoio ao time. Durante a chegada aos Estados Unidos, Jorginho, único reforço do Rubro-Negro para o novo torneio da Fifa, falou com o canal do clube carioca no Youtube e brincou ao dizer que dormiu muito no avião.

Em seguida, o elenco vai para o hotel Atlantic City, em Nova Jérsei, onde descansará da viagem. Na parte da tarde, às 16h no horário local, o Flamengo fará seu primeiro treino nos Estados Unidos.

Nesse sentido, o técnico Filipe Luís relacionou 35 jogadores. Todos já estão com a delegação, inclusive os que defenderam as seleções brasileira, uruguaia e chilena, pelas Eliminatórias para a Copa de 2026. De la Cruz e Plata também viajaram, mas serão avaliados dia a dia pelos médicos do clube.

Programação rubro-negra

Após a chegada, a delegação rubro-negra ficará em Atlantic City, em Nova Jérsei. Afinal, a equipe carioca enfrenta nas primeiras rodadas o Espérance, da Tunísia, e o Chelsea, da Inglaterra, na Filadélfia, que fica a cerca de 90 km deste local. Dessa forma, o time só vai para a cidade na véspera das partidas, após o último treinamento.

O elenco vai utilizar a estrutura da Universidade de Stockton, em Galloway, em Nova Jérsei, para se preparar para os jogos do Mundial de Clubes. A cidade é vizinha de Atlantic City. Depois, o Rubro-Negro seguirá para Orlando, na Flórida, onde utilizará o Complexo Esportivo da Disney para enfrentar o Los Angeles FC e fechar a primeira fase.

