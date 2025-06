Craques fazem lançamento conjunto de camisas para o Mundial

As novas camisas de Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Inter de Milão e Chelsea para a temporada 2025/26 foram apresentadas nesta semana. Em parceria com a Nike, fornecedora esportiva das quatro equipes, as campanhas de lançamento contaram com nomes históricos do futebol mundial: Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Didier Drogba e Fernando Torres.

Ronaldinho posou com o novo uniforme titular do PSG, enquanto Fernando Torres representou o Atlético de Madrid. Drogba e Ronaldo vestiram os modelos alternativos de Chelsea e Inter de Milão, respectivamente.

As peças estreiam oficialmente na Copa do Mundo de Clubes, que começa em 14 de junho. Os quatro clubes estão entre os participantes do torneio. Na primeira rodada, PSG e Atlético se enfrentam no domingo, às 16h (de Brasília), no Rose Bowl, em Los Angeles.

A camisa principal do PSG traz como destaque um tributo à Torre Eiffel, com uma faixa central e texturas que fazem referência à icônica estrutura parisiense.

Já o Atlético lançou seus novos uniformes nesta quinta-feira, sob o lema “Força, Caráter e Orgulho”, apostando em um design que mistura tradição — como as clássicas listras vermelhas e brancas — com elementos contemporâneos.

No Chelsea, Drogba apresentou a camisa 2, inspirada na Saatchi Gallery, renomada galeria de arte de Londres. Assim, o modelo remete a obras dos anos 1970, com base branca e listras em vermelho e verde no centro.

Ronaldo Fenômeno foi o rosto da nova camisa reserva da Inter de Milão, que traz como conceito a união entre culturas e comunidades ao redor do mundo. Inclusive, o uniforme branco traz desenhos entrelaçados faz alusão aos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, que acontecerão em Milão e Cortina.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.