Raio-X do Real Madrid, que está no Grupo H do Mundial de Clubes

O Real Madrid chega ao Mundial de Clubes Fifa 2025 como o maior campeão da história da Uefa Champions League e um dos clubes mais vitoriosos do futebol mundial. Com 15 títulos da competição europeia e uma vasta galeria de troféus, o clube espanhol já conhece o sabor da glória global, tendo levantado a taça mundial em cinco ocasiões.

Com uma trajetória marcada por grandes estrelas e um DNA vencedor, o time merengue busca reafirmar sua hegemonia e adicionar mais um título de campeão mundial à sua coleção. Eles integram o Grupo H do Mundial, e terão pela frente adversários como o Al-Hilal, da Arábia Saudita, o Pachuca, do México, e o Red Bull Salzburg, da Áustria.

Jogos do Real Madrid no Mundial

18/6 – 16h (de Brasília)

Real Madrid x Al Hilal– em Miami

22/6 – 16h (de Brasília)

Real Madrid x Pachuca – na Carolina do Norte

26/6 – 22h (de Brasília)

RB Salzburg x Real Madrid – na Filadélfia

Como o Real Madrid se classificou

O Real Madrid garantiu sua vaga no Mundial de Clubes Fifa 2025 por ser o vencedor da Uefa Champions League na temporada 2021/2022.

A Fifa estabeleceu novos critérios de classificação para o formato expandido do Mundial de Clubes, que acontece a cada quatro anos e conta com 32 times. Para a Europa, são destinadas 12 vagas, sendo 4 delas para os campeões da Champions League entre as temporadas 2020/2021 e 2023/2024. As outras 8 vagas são preenchidas por clubes com melhor pontuação no ranking da Uefa no período, que não foram campeões europeus.

Como o Real Madrid foi campeão da Champions League em 2022 (e também em 2024), ele se qualificou diretamente por essa via.

Destaques do Real Madrid

O elenco do Real Madrid é recheado de talentos, e para o Mundial de Clubes 2025. E, sem dúvida, os olhos estarão voltados para a dupla ofensiva brasileira Vinicius Júnior e Rodrygo, decisivos nas últimas conquistas europeias do clube. Vale a pena também manter o olhar para o jovem craque Endrick, que se junta ao time principal.

No meio-campo, a vitalidade e capacidade de infiltração de Jude Bellingham, combinadas com a experiência e visão de jogo de Luka Modric (em sua última dança no time merengue) e a força e técnica de Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni, formam um setor invejável. Enquanto isso, a meta conta com a segurança do goleiro Thibaut Courtois, que se recuperou de lesão. Além disso, a adição de Kylian Mbappé nesta temporada não deixa dúvidas sobre o favoritismo do Real Madrid para vencer o torneio.

Time-base (Varia entre 4-3-3 e 4-2-3-1)

Courtois; Carvajal, Rüdiger, Militão, Mendy; Tchouaméni, Valverde, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vini Jr.

Técnico: Xabi Alonso

Xabi Alonso é o novo técnico do Real Madrid. Anunciado oficialmente em 25 de maio de 2025, ele assumiu o comando do clube em 1º de junho, justamente para o Mundial de Clubes. Multicampeão pelo time merengue, ele substitui o genial Carlo Ancelotti, que foi pra Seleção Brasileira, após duas temporadas de destaque e títulos pelo Bayer Leverkusen.

Raio-X do Real Madrid

Nome: Real Madrid Club de Fútbol

País: Espanha

Cores: Branco

Fundação: 06/03/1902

Apelido: Merengues

Ídolos históricos: Di Stefano, Zidane e Cristiano Ronaldo

Principais títulos: 36x Campeão de La Liga, 15x Uefa Champions League, 2x Uefa Europa League, 5x Mundial de Clubes Fifa.

