Zubeldía soma mais cartões do que vitórias pelo São Paulo em 2025; veja números

O São Paulo, comandado por Zubeldía, entra em campo nesta quinta-feira (12), pela 12ª rodada do Brasileirão, para enfrentar o Vasco, no Morumbis. O time vive um momento de oscilação no campeonato, e o técnico argentino carrega uma estatística curiosa: acumulou mais cartões do que vitórias na temporada.

Em 2025, Zubeldía já levou 15 cartões à beira do gramado — 14 amarelos e um vermelho. Este último resultou em uma punição de dois jogos imposta pelo STJD. Além disso, o São Paulo recebeu 38 cartões amarelos e um vermelho nas 11 primeiras rodadas do Brasileirão, tornando-se o time mais indisciplinado da competição até aqui.

A situação chama ainda mais atenção ao observar o desempenho dos principais zagueiros. Arboleda, Alan Franco e Ferraresi, que mais atuaram na temporada, somam juntos 13 cartões. Ou seja, o técnico, sozinho, foi advertido mais vezes do que seus defensores.

Na segunda rodada, contra o Atlético-MG no Mineirão, Zubeldía foi expulso por reclamar com a arbitragem. Segundo ele, o zagueiro Lyanco, do Galo, deveria ter sido expulso por uma falta dura.

Por outro lado, o desempenho do São Paulo em campo mostra uma realidade que reforça o dado curioso. Considerando todas as competições de 2025 — Paulistão, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão — a equipe venceu 14 partidas. Zubeldía, no entanto, soma 15 cartões, um a mais que o total de vitórias do time na temporada.

O Vasco, adversário desta quinta-feira, ainda não venceu fora do Rio de Janeiro. Além disso, o time cruzmaltino recebeu 23 cartões até agora, somando amarelos e vermelhos.

