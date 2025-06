Napoli anuncia a contratação do meio-campista Kevin De Bruyne

De Bruyne deixa o Manchester City e acerta com o Napoli, da Itália - (crédito: Foto: Divulgção/Napoli)

O Napoli anunciou a contratação de De Bruyne, de 33 anos, para a próxima temporada 2025/26. Assim, o belga assinou contrato por dois anos, com opção de renovação automática por mais um. A transferência aconteceu sem custos, visto que o meio-campista encerrou seu contrato com o Manchester City e estava sem clube no mercado.

Nesse sentido, o jogador já está em solo italiano para assinar o novo vínculo e passar por exames. No momento do desembarque, centenas de torcedores fizeram festa no Aeroporto Internacional de Roma e e na entrada hospital Villa Stuart.

A contratação evidencia o foco em alçar voos mais altos do Napoli. Afinal, o clube tentará seu terceiro título italiano nos últimos quatro anos, podendo conquistar dois consecutivos pela primeira vez na sua história. Além disso, tentará ir além das quartas de final (algo que aconteceu em 2023) na Champions League.

Despedida do City

Na última Data Fifa, o experiente atleta estufou a rede, aos 43 do segundo tempo, no triunfo da Bélgica sobre o País de Gales por 4 a 3, que também teve um tento de Lukaku, novo companheiro de clube. O confronto foi pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O Manchester City desejou felicidades ao belga, que optou por deixar o clube, em junho. O meio-campista ainda poderia disputar o Mundial de Clubes pelos Citizens, mas não seguiu para os Estados Unidos.

Por fim, ele fez 422 jogos, com 108 gols e 168 assistências, conquistou uma Champions League, um Mundial de Clubes, seis títulos de Premier League, duas Copas da Inglaterra, cinco Copas da Liga Inglesa e três Supercopas da Inglaterra.

