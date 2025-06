Artur valoriza primeiro treino do Botafogo nos Estados Unidos: ‘Muito produtivo’

O Botafogo se prepara para a estreia no Mundial de clubes, que acontece no próximo domingo (15), às 23h (de Brasília), diante do Seattle Sounders, dos Estados Unidos, no Lumen Field. Assim, o clube divulgou imagens da primeira atividade na Califórnia. Artur valorizou o primeiro contato com a bola em solo norte-americano.

“Foi muito bom, acho que foi muito produtivo. A gente ficou um tempo sem treinar nesta volta, a gente sente um pouco mais. Por causa da viagem também, que é cansativa. Mas acho que foi muito produtivo pra gente. Fizemos um bom treino e vamos nos preparar para esse grande confronto no primeiro jogo”, afirmou.

“A gente chegou aqui, fez uma ótima viagem. Chegamos, deu para descansar um pouco, mas como eu te falei, esses três dias que têm uma folguinha também, a gente volta, abafa um pouco, mas faz parte. Acho que a nossa comissão aqui já sabe, está preparada, a gente trabalhou muito bem, a gente está preparado”, completou.

“Eu estou acostumado (forte calor), acho que a maioria está acostumada com o Rio de Janeiro, com esse sol. Eu, principalmente, sou do Nordeste, então acho que não é um fator preocupante para a gente. E a serra aqui, as montanhas aqui, é para a gente contemplar, que é muito bonito, claro. Então acho que está sendo muito favorável na nossa preparação”, concluiu.

Por fim, nesta janela, o clube carioca se lançou ao mercado e trouxe cinco reforços para o elenco do técnico Renato Paiva. Entre eles, estão o goleiro Christian Loor, o zagueiro Kaio Fernando, o meia Álvaro Montoro e os atacantes Arthur Cabral e Joaquín Correa.

