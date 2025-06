Fenerbahçe oferece quase R$ 44 milhões ao Atlético por Cuello

Cuello rapidamente se tornou um dos principais jogadores do Atlético na temporada com atuações de destaque - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

O Fenerbahce, da Turquia, fez uma investida pelo atacante Cuello, que fez o Atlético balançar. O Galo está em fase de análise da proposta de compra, que é considerada atrativa por diversos fatores. Afinal, o clube turco propõe o pagamento de oito milhões de dólares (aproximadamente R$ 44 milhões na cotação atual).

O interesse do Fenerbahce surge com pouco meses do jogador argentino no time mineiro. Isso porque o Atlético fechou a sua contratação no início da temporada por uma indicação do técnico Cuca. Na ocasião, o clube sinalizou que pagaria seis milhões de dólares (o equivalente a R$ 36 milhões na cotação da época) em parcelas ao Athletico.

Entretanto, no começo de maio, Mário Celso Petraglia, o presidente do Furacão, expôs que o Galo não cumpriu com o acordo que sugeriu. Afinal, os mineiros não pagaram nenhuma parcela até aquela oportunidade. A situação financeira incômoda fez o Atlético atrasar a quitação pela chegada de reforços, comissões a representantes e até fornecedores.

Atlético passa por situação financeira incômoda

Rafael Menin, um dos investidores da SAF no clube mineiro, admitiu em uma coletiva, no último sábado (07/06), a necessidade de um novo incentivo financeiro para possibilitar o equilíbrio das contas. A propósito, a negociação de jogadores é uma das alternativas para ajudar na melhora econômica do clube.

O interesse do Fenerbahce em Cuello se explica pelo destaque que o argentino construiu mesmo em pouco tempo no time. O desempenho do atacante ficou marcado até aqui com contribuições decisivas. Até o momento são 25 partidas e quatro gols marcados.

No entanto, ele não entra em campo desde meados de maio, quando sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda. As conversas entre as partes permanecerão em andamento. Isso porque a janela de transferências na Turquia tem início no dia 1º de julho e se encerra em 13 de setembro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook