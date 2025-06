MP pede investigações sobre suposto envolvimento de Bruno Henrique com apostas em cavalos

Denunciado por uma suposta manipulação de resultados esportivos, Bruno Henrique, do Flamengo, pode ter mais complicações jurídicas. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) abriu uma apuração preliminar contra o atacante devido a uma suposta participação dele em um esquema de apostas de competições de cavalo. As informações são inicialmente do “g1”.

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) solicitou à PF que elabore um levantamento para saber se os dados levantados justificam um novo inquérito. Com isso, Bruno Henrique pode ver sua situação jurídica se complicar ainda mais.

Em conversas obtidas pela Polícia Federal, Bruno Henrique e seu irmão Wander Silva conversavam sobre uma transferência por pix de R$ 10 mil. Nelas, Bruno ainda menciona a expressão “Parada de Cavalo”, sugerindo que se tratava de uma aposta envolvendo competições de cavalo.

“Por essa razão, considerando que esse outro evento, cujos contornos delitivos se entremostram, merece o devido aprofundamento, este órgão ministerial demandou a realização das sobreditas diligências preliminares de apuração, visando reunir novos dados a respeito de possíveis novos crimes, para, se for ocaso, serem mais bem perscrutados no bojo de um inquérito policial próprio”, explicou o Ministério Público.

O que pode acontecer com Bruno Henrique

Com a denúncia de estelionato e fraude esportiva, Bruno Henrique pode sofrer a pena máxima de 17 anos e oito meses de prisão. Além dele, outras oito pessoas foram indiciadas, como o irmão do atacante, Wander Silva.

O Ministério Público pede ainda que, se condenado, Bruno Henrique pague R$ 2 milhões em indenizações por danos morais coletivos causados pela fraude. Na esfera esportiva, o atacante do Flamengo pode ser suspenso em até dois anos de exercer suas atividades no futebol profissional.

