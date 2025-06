Vice-presidente do Nacional explica negociação de Nico López com o Fluminense

O Fluminense anunciou apenas uma contratação para a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Trata-se de Soteldo, que defendia as cores do Santos. Antes disso, o clube carioca chegou a negociar com o atacante Nico López, do Nacional-URU, porém a transação não foi para frente por opção do próprio atleta.

Afinal, em entrevista à Carve Deportiva, Flavio Perchman, vice-presidente do clube, afirmou que a proposta do Tricolor, de 900 mil dólares (quase R$ 5 milhões), agradou. No entanto, após o acerto entre os clubes, o jogador voltou atrás em sua decisão de deixar a equipe uruguaia.

“A proposta final do Fluminense por Nicolás López era de 900.000 dólares e nós a aceitamos. Falei com o pai e lhe disse que o Nacional havia fechado com o Fluminense e que eles já tinham o acordo”, disse.

“No dia seguinte, Nico López pensou melhor, quis ficar e ser campeão uruguaio. Isso começou por conta da possibilidade de que o jogador queria sair. Se ele quisesse ficar, o Nacional não ia fazer nada”, completou.

No futebol brasileiro, o uruguaio atuou pelo Internacional, visto que foi a maior compra do clube gaúcho. Por lá, esteve em 168 jogos, entre o meio de 2016 e o fim de 2019, com 40 gols e 17 assistências.

Dessa forma, o jogador está em sua terceira passagem por um dos maiores clubes de seu país. Ele iniciou o ano como titular, mas perdeu a vaga no time com Martín Lasarte, demitido no fim de março. Com a chegada de Pablo Peirano, o atleta voltou a figurar entre os onze iniciais.

