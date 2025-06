Astro da NBA deseja comprar parte de Textor no Crystal Palace

Um dos astros da NBA, Jimmy Butler deseja comprar as ações do empresário John Textor no Crystal Palace, da Inglaterra. O jogador faz parte de um consórcio de executivos do setor esportivo e de entretenimento que desejam comprar a participação de 43% do dono da SAF do Botafogo. A informação é do “NY Times”.

A oferta gira em torno de R$ 1 bilhão. O grupo é liderado por Bejan Esmaili, antigo executivo de Morgan Stanley e Wajid Mir, ex-advogado da Roc Nation. Além disso, já teve um período de exclusividade para comprar a participação de John Textor no Crystal Palace. No entanto, houve uma reviravolta.

Textor já admitiu o desejo de colocar à venda sua participação no clube inglês. O objetivo do processo consiste no impasse com a Uefa, que ameaça tirar a equipe da disputa da Europa League da próxima temporada por violação das regras. Afinal, a entidade não permite participação de dois clubes sob o comando da mesma empresa.

John Textor não tem a maior parte das ações do Crystal Palace nem o comando do clube, que se classificou para a Liga Europa, assim como o Lyon. Segundo a imprensa inglesa, a Uefa não vê problemas para as duas equipes disputarem a competição, apesar de a Eagle Football ter participação em ambas. A entidade ainda não bateu o martelo oficialmente.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.