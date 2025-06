Perfil Fifa descreve Flamengo como ‘time mais brasileiro’ do Mundial de Clubes

O perfil oficial da Copa do Mundo de Clubes da Fifa se tornou motivo de provocação entre torcedores das equipes nacionais classificadas ao torneio, no X. Isso porque a conta se dirigiu ao Flamengo como o ‘time mais brasileiro’ entre os representantes nacionais — que ainda conta com Botafogo, Fluminense e Palmeiras.

A publicação ocorreu em meio à apresentação dos times classificados. No post, o torneio escolheu o clube mais popular do futebol como símbolo de brasilidade no Mundial de Clubes. O Fluminense, por exemplo, ganhou destaque por obter não só o maior, como o menor jogador da competição.

Evidentemente, a publicação gerou forte repercussão nas redes sociais. Rivais questionaram a referência, enquanto os rubro-negros a utilizaram para intensificar provocações esportivas às vésperas do início da competição.

O @Flamengo é o time ‘mais brasileiro’ do Mundial de Clubes ?????#FIFACWC — Copa do Mundo FIFA ???? (@fifaworldcup_pt) June 11, 2025

Presença de Garotos do Ninho fortalecem a imagem

O Flamengo desembarcou nos Estados Unidos com 31 jogadores, sendo dez formados nas categorias de base do clube. A relação inclui nomes como Matheus Cunha, Dyogo Alves, Léo Nannetti, Wesley, Cleiton, João Victor, Evertton Araujo, Matheus Gonçalves, Joshua e Wallace Yan.

Aliás, o Rubro-Negro destaca-se como o representante brasileiro com mas joias de casa relacionados para competição. O Palmeiras levou oito atletas revelados em sua estrutura formativa, enquanto o Fluminense viajou com sete jogadores oriundos de Xerém. Já o Botafogo, apesar da boa fase em campo, contou com apenas um atleta das categorias de base: o atacante Kayke.

Viagem e planejamento do Flamengo nos EUA

A delegação rubro-negra chegou a Atlantic City, na Pensilvânia, na manhã de quinta-feira (12), como o último dos quatro clubes brasileiros a pisar em solo norte-americano. O Mais Querido desembarcou com 29 atletas no voo fretado, enquanto Matheus Gonçalves e João Victor se juntaram ao grupo diretamente do Egito, onde defendiam a Seleção Brasileira sub-20.

O clube escolheu uma cidade litorânea próxima da Filadélfia como base, estabelecendo sua concentração na Universidade de Stockton. Além do conforto e da estrutura oferecida, a escolha buscou garantir tranquilidade ao elenco durante a preparação. A estreia está marcada para segunda-feira (16) contra o Espérance, da Tunísia, em confronto válido pela fase de grupos.

Estrutura logística reforça a ambição

A equipe carioca transportou aproximadamente três toneladas de materiais para a competição, numa logística que incluiu diferentes uniformes de treino. Isso porque a FIFA impõe restrições visuais para peças de vestuário na véspera dos jogos. Apenas os patrocinadores master e de manga têm permissão para exibição nesses dias.

Apesar do ambiente de festa com os torcedores no embarque, a delegação também lidou com tensões internas. Bruno Henrique chegou aos EUA denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal, enquanto Gerson está prestes a deixar o clube para o Zenit, da Rússia, o que adiciona um componente de instabilidade ao ambiente esportivo nos bastidores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.