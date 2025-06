De novo! Atacante Jô é preso por falta de pagamento de pensão alimentícia

O atacante Jô, que tem oito filhos – sendo seis fora do casamento -, foi preso nesta quinta-feira (12) no aeroporto de Guarulhos pelo não pagamento de pensão alimentícia, de acordo com o ‘Portal R7’.

Ele tinha dois mandados de prisão e, dessa forma, a Polícia Federal realizou a ação. Aliás, os polícias abordaram o jogador no momento da , em que ele estava embarcando em uma aeronave. Dessa forma, o caso está sendo conduzido no 1º DP de Guarulhos.

Revelado pelo Corinthians, Jô também tem passagens por clubes de peso na Europa como CSKA Moscou (RUS), Manchester City (ING), Everton (ING) e Galatasaray (TUR). Além disso, defendeu o Atlético Mineiro e também a Seleção Brasileira. Vale ressaltar, aliás, que o centroavante foi um dos principais atacantes do futebol brasileiro no início dos anos 2000.

Aos 38 anos, o jogador ainda não anunciou a aposentadoria do futebol. Nesta temporada, atuou pelo Itabirito no Campeonato Mineiro em seis jogos, mas não marcou nenhum gol. No entanto, desde o fim da competição, ele não atuou mais profissionalmente.

Jô: outra vez na prisão

Com seis filhos fora do casamento, o atacante tem a responsabilidade de pagar as pensões. No entanto, ele já deixou de pagar a pensão mais de uma vez e, dessa forma, não é a primeira vez que ele vai para prisão.

Na primeira vez, o atacante foi detido antes da partida entre Amazonas, então clube do jogador, e a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli. Dessa forma, ele passou uma noite preso até pagar o valor em aberto da pensão. Por outro lado, em dezembro do ano passado, a prisão aconteceu em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, por falta de pagamento de pensão alimentícia.

