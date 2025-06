Grêmio relaciona dois ‘selecionáveis’ e promessa para jogo contra o Corinthians

O mistério se o técnico Mano Menezes iria relacionar no Grêmio os jogadores que estiveram a serviço de suas respectivas seleções chegou ao fim. Afinal, dois deles estarão disponíveis. São os casos do meio-campista Villasanti e do atacante Cristian Olivera, mas Aravena será desfalque. A principal mudança foi a adição do promissor atacante Gabriel Mec.

Entre os dois jogadores convocados por suas equipes nacionais, o uruguaio é quem tem maior probabilidade em ser titular. Afinal, ele apenas ficou como opção na reserva durante o embate entre a seleção celeste e a Venezuela. Com relação a Villasanti, o volante atuou por pouco mais de 60 minutos na derrota para o Brasil. Portanto, ainda há uma indefinição se ele apresentará as melhores condições físicas para estar entre os 11 iniciais. Aravena será a única baixa por uma questão física, que também o impediu de entrar em campo pelo Chile.

Assim, um provável time titular do Tricolor gaúcho é: Volpi: Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti e Cristaldo; Alysson, Cristian Olivera e Braithwaite (Arezo).

O centroavante dinamarquês volta a ficar disponível após finalizar tratamento de uma entorse no tornozelo direito. A expectativa é a de que retorne aos 11 iniciais, mas ainda briga pela vaga com Arezo. Outra peça que também retomou suas melhores condições é o belga Amuzu. O camisa 9 foi desfalque nos últimos dois compromissos por uma virose.

Joia da base pode ser opção para o Grêmio

No setor ofensivo, o comandante integrou o promissor atacante Gabriel Mec. Ele estava fora de combate por uma contusão no tornozelo que sofreu em março. Inclusive, precisou passar por uma cirurgia, mas já finalizou a recuperação. Com isso, participou das atividades de preparação com os demais companheiros durante a semana e ficará como alternativa para o embate contra o Corinthians.

O Grêmio enfrenta o Timão, nesta quinta-feira (12), às 20h, na Arena, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gaúchos estão em uma fase de reação no torneio, com duas vitórias consecutivas. O momento possibilitou o Imortal sair da zona de rebaixamento.

Com um terceiro triunfo seguido, possivelmente permitiria a equipe alcançar a primeira parte da tabela. Desta forma, criará um cenário favorável na paralisação na temporada, pois teria menos pressão para aproveitar o tempo hábil e promover algumas correções necessárias.

