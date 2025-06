No Morumbis, Vasco tenta vencer a primeira como visitante no Brasileirão-2025

Depois de onze dias, o Vasco volta a campo nesta quinta-feira (12) pelo Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe carioca visita o São Paulo, às 21h30 (de Brasília), contra o São Paulo pela 12ª rodada e segue na busca pela primeira vitória como visitante nesta edição da competição.

Até o momento, o Cruz-Maltino fez cinco partidas fora de casa e perdeu todas. Além disso, marcou apenas três gols, contra dez dos adversários. O primeiro deles foi diante do Corinthians, na Neo Química Arena, com um revés por 3 a 0, ainda na 2ª rodada.

Na sequência, perdeu para o Ceará por 2 a 1, no Castelão, com dois gols de Pedro Raul, que aplicou a famosa “Lei do ex”. Diante do Cruzeiro, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, mais uma derrota, desta vez por 1 a 0, com tento de Christian.

Nesse sentido, nos dois últimos jogos como visitante, o Vasco não conseguiu superar o Vitória e o arquirrival Fluminense. No primeiro confronto, sofreu a virada mesmo com um a mais em campo, em Salvador. Já diante do Tricolor, chegou a abrir o placar com João Victor, mas novamente tomou a virada.

Longo jejum e fuga do Z4

Dessa forma, triunfar no Morumbis será importante para não entrar no Z4. Isso porque o time pode ser ultrapassado por Vitória, Fortaleza ou Santos na rodada.

Por fim, o time da Colina terá que quebrar um jejum de quase 13 anos sem vencer o adversário (18 de julho de 2012) em solo paulistano. Desde então, foram oito vitórias do Tricolor e dois empates, com um amplo domínio no histórico recente do confronto.

