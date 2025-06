Palmeiras x Fluminense (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Na abertura da 14ª rodada do Brasileirão de futebol feminino, Palmeiras e Fluminense medem forças, nesta sexta-feira (13), às 21h (de Brasília), na Arena Barueri. Assim, as duas equipes vivem realidades distintas na classificação, restando apenas dois jogos para o fim da primeira fase da competição nacional.

Afinal, as Meninas do Alviverde estão em quarto lugar, com 24 pontos, em 13 jogos. As Guerreiras, por sua vez, ocupam a 11ª posição, um a menos que o América-MG, que atualmente está no oitavo lugar (zona de classificação para as quartas de final do campeonato).

Onde assistir

O confronto desta sexta-feira (13) terá a transmissão do canal SporTV.

Como chega o Palmeiras

Na rodada anterior, o Verdão garantiu classificação antecipada para a próxima fase do torneio nacional. Nesse sentido, o foco é garantir mais três pontos para encerrar a primeira fase entre os três primeiros, visto que o líder Cruzeiro está disparado na frente. No entanto, a equipe tem um saldo de gols bem inferior ao arquirrival São Paulo, no momento.

Como chega o Fluminense

As Guerreiras do Tricolor tentam entrar no G8, zona de classificação para a próxima fase. Dessa forma, terão que vencer, fora de casa, e torcer por uma combinação de resultados. Terão que torcer contra América-MG (8º), Red Bull Bragantino (9º) e Grêmio (10º) para chegar À última rodada ainda em condições de beliscar a vaga.

PALMEIRAS X FLUMINENSE

Campeonato Brasileiro A1 de Futebol Feminino – 14ª rodada

Data e horário: 13/06/2025 (sexta-feira), às 21h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Kate Tapia; Pati Maldaner, Poliana, Rhay Coutinho e Fe Palermo; Espinales, Diany Martins (Yoreli Rincon) e Brena Carolina (Isadora Amaral); Laís Melo, Amanda Gutierres e Taina Maranhão. Técnico: Camila Orlando

FLUMINENSE: Cláudia; Karina, Gislaine, Cotrim e Nath Rodrigues (Sorriso); Xerife e Kamilla; Verônica (Chú Santos), Raquel, Carioca e Lelê. Técnico: Hoffmann.

Árbitro: Deborah Cecília Cruz Correia (PE)

Assistentes: Veridiana Contiliani Bispo (SP) e Maria Eduarda Silva Pires (SP)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.