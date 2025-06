Jornalista prevê derrota de brasileiro no Mundial de Clubes: ‘Toma 8’

O jornalista Maurício Borges, mais conhecido como ‘mano’, não vê chance alguma do Botafogo vencer o Paris Saint-Germain pelo Mundial de Clubes. A equipe carioca enfrenta o atual campeão da Champions League pela segunda rodada do Grupo B.

Dessa forma, no programa “Arena SBT”, o comunicador lembrou que o PSG goleou a Inter de Milão na final da competição e que, se a equipe francesa ‘engatar a 4° marcha, não precisa nem engatar a 5°’, ou seja, se o time francês for com tudo, o Botafogo não vai aguentar.

Botafogo no Mundial de Clubes

A delegação Alvinegra já está na Califórnia, na Costa Oeste dos Estados Unidos, desde segunda-feira (10), para iniciar a preparação para o Mundial de Clubes. A equipe está concentrada em Santa Barbara e conta com os reforços Kaio Fernando, Álvaro Montoro, Arthur Cabral e Joaquin Correa.

Além disso, o zagueiro Bastos, que não atua desde fevereiro, também está com o elenco nos Estados Unidos. O Alvinegro, portanto, estreia no próximo domingo (15), contra o Seattle Sounders, às 23h (de Brasília).

