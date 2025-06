Boca Juniors pode fazer proposta por Vegetti

Vegetti é um dos principais jogadores do Vasco no momento - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco )

O Boca Juniors deseja a contratação de um atacante de área e teria feito uma sondagem em relação ao atacante do Vasco, Pablo Vegetti, de 36 anos. As informações são do site argentino “El Crack Deportivo”.

De acordo com a publicação, Vegetti não descarta deixar o Vasco e estaria disposto a ouvir uma oferta do Boca. No entanto, a questão financeira pode ser um impedimento para o argentino voltar ao seu país, uma vez que os salários no Brasil estão em um patamar bem maior que na Argentina.

Vegetti teve passagens apenas por clubes pequenos no seu país. Ele jogou no Villa San Carlos, Ferro Carril, Gimnasia, Colón, Boca Unidos e Instituto. Assim, sua melhor fase na Argentina foi pelo Belgrano, último clube que o atacante esteve antes do Vasco. O atacante era artilheiro do campeonato nacional antes de chegar ao Rio.

Pablo Vegetti chegou ao Vasco no meio de 2023 e logo caiu nas graças da torcida. Na atual temporada, marcou 18 gols em 30 partidas. Por isso é maior artilheiro do futebol brasileiro no ano.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook