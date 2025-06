Jogador do Boca Juniors tem visto negado pelos EUA e vira desfalque no Mundial de Clubes

O Boca Juniors teve uma baixa de última hora para o Mundial de Clubes. O zagueiro Ayrton Costa não recebeu autorização para viajar aos Estados Unidos porque está em liberdade condicional e teve seu visto negado pelos norte-americanos. Nos últimos 12 meses, o jogador argentino fez três tentativas para conseguir o visto americano, a mais recente nos últimos dias, mas todas acabaram sendo negadas.

Em junho de 2018, quando tinha 19 anos, Ayrton Costa foi acusado de invasão de domicílio e roubo qualificado em Buenos Aires, junto com outros dois homens.

A imprensa argentina informou que o Boca Juniors já esperava dificuldades para regularizar o jogador. No entanto, o clube acreditava que poderia contar com a ajuda do presidente da Fifa, Gianni Infantino, para resolver o problema.

Boa parte da delegação do Boca já está em Miami, onde o time enfrenta o Benfica na segunda-feira (16), pela primeira rodada do Grupo C.

O presidente do clube, Juan Román Riquelme, e os dois últimos reforços, Marco Pellegrino e Malcom Braida, chegam aos Estados Unidos nesta quinta-feira (12).

