Cuiabano treina e deve ficar à disposição para estreia do Botafogo no Mundial

Cuiabano voltou a treinar com o grupo do Botafogo - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo teve um retorno de um jogador importante nesta quinta-feira (12). Ausência nas primeiras atividades com o grupo nos Estados Unidos, Cuiabano voltou a trabalhar com os companheiros na atividade realizada na Westmont College. A informação é do “ge”.

O lateral-esquerdo foi desfalque nos últimos jogos e não treinou com o elenco devido a dores na região lombar. Recuperado, ele deve estar à disposição para a estreia do Mundial de Clubes, domingo (15), contra o Seattle Sounders, no Lumen Field, em Seattle.

Novo reforço do clube na janela extra para o Mundial de Clubes, Joaquín Correa se juntou à delegação na última quarta, mas ainda se dedica à parte física. Porém, vai mesclar, aos poucos, as atividades com bola.

Por fim, após defender a Venezuela nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, Savarino ainda está se deslocando para Santa Bárbara e também não treinou junto com o elenco do Botafogo. Ele, afinal, deve iniciar suas atividades nesta sexta-feira.

O Botafogo estreia neste domingo, às 23h (horário de Brasília), contra o Seattle Sounders, no Lumen Field. O atual campeão da Libertadores também vai enfrentar o Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid na fase de grupos.

