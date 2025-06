Campeão do mundo, Desailly elogia Ancelotti, mas pondera: ‘Precisa encontrar um líder’

O ex-defensor Marcel Desailly, campeão da Copa do Mundo e da Eurocopa com a Seleção da França e multicampeão por clubes, comentou o início de trabalho do técnico Carlo Ancelotti à frente do Brasil. O francês entende que o novo comandante possui aceitação da torcida, mas terá que eleger um líder para administrar os egos do elenco.

“Acho que Carlo Ancelotti estava cansado de treinar todos os dias – não é fácil, embora ele tivesse essa habilidade. No Brasil, eles vão amá-lo desde o primeiro dia. Eles vão amar sua filosofia de trabalho. Seu estilo de gestão é discreto. Ele tem uma nova geração de jogadores chegando ao time e precisa se ajustar e se adaptar para encontrar um líder. Porque há alguns egos entre Vini Jr, Rodrygo e outros jogadores”, afirma, em entrevista à “Oddspedia”.

Desailly acredita que grande parte da responsabilidade estará na mão dos jogadores.

“Ele precisa encontrar seu líder e, potencialmente, se reajustar taticamente. É uma aventura totalmente nova. Ele terá mais liberdade na vida e tenho certeza de que o tipo de gestão que ele gosta corresponderá às necessidades do Brasil, porque você não quer pressionar seus jogadores com suas seleções nacionais. É o patriotismo, eles lutarão por seu país, você precisa de uma boa estrutura tática e filosofia de jogo, o resto cabe aos jogadores entregarem”, completa.

Desailly ganhou diversos títulos pela França

Com a seleção francesa, Marcel Desailly foi campeão da Copa do Mundo de 1998, em cima do Brasil, e da Eurocopa em 2000, além de dois títulos da Copa das Confederações, em 2001 e 2003.. Por clubes, conquistou a Liga dos Campeões por Olympique de Marselha e Milan, onde também foi bicampeão italiano. Pelo Chelsea, venceu a Copa da Inglaterra e a Supercopa da Uefa.

