Vitória x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Nesta quinta-feira (12/6), às 19h (de Brasília), no Barradão, pela 12ª rodada do Brasileiro, Vitória e Cruzeiro se enfrentam. Enquanto a Raposa está entre os líderes da competição, o Leão ainda tenta se encontrar na Série A. Sem vencer há três partidas, o time de Thiago Carpini está no 16° lugar, com dez pontos, e corre o risco de entrar na zona de rebaixamento em caso de uma combinação de resultados. Já o clube celeste pode assumir a liderança em caso de vitória, já que o Flamengo não entra em campo nesta rodada.

A Voz do Esporte faz a cobertura deste jogo a partir das 17h30 (de Brasília), com seu tradicional pré-jogo, que terá o comando de Christian Rafael, que também estará nas reportagens.

A cobertura da Voz do Esporte ainda conta com Pedro Fut nos comentários e Raphael Almeida nas reportagens. Não deixe de clicar na arte acima a partir das 17h30 para não perder nada deste jogo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.