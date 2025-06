Quem é melhor? Equipe esportiva da Globo prefere Arrascaeta do que Cole Palmer, do Chelsea

Alguns jornalistas esportivos da Globo tiveram que escolher quem é melhor: Arrascaeta, do Flamengo, ou Cole Palmer, do Chelsea. Assim, o ”ge” publicou um vídeo em que a equipe de esportes da emissora opinou um “mano a mano”, entre os dois, que vão se enfrentar no Mundial de Clubes.

Dessa forma, nomes como Renata Silveira, Róger Flores, Luiz Carlos Júnior, Paulo Andrade, Caio Ribeiro, Everaldo Marques, Ana Thaís Matos, Fred, Paulo Nunes, Fernando Prass e Alex Escobar participaram do quadro.

Dos 11 participantes, apenas três apontaram Cole Palmer como melhor: Luiz Carlo Júnior, Ana Thaís Mattos e Fernando Prass. Ou seja, o uruguaio Arrascaeta somou oito pontos e ‘venceu’ o deulo contra o jogador do Chelsea na opinião da equipe esportiva da Globo.

Por 8×3, pessoal do GE elegeu Arrascaeta, do Flamengo, como melhor do que Cole Palmer, do Chelsea. Concorda? ???? @geglobo pic.twitter.com/MBcc6EhZL6 — Planeta do Futebol ???? (@futebol_info) June 12, 2025

No Flamengo, o Arrascaeta veste a camisa 10 e é o principal jogador da equipe em 2025, com 12 gols e seis assistências em 26 partidas nesta temporada. No total, com 85 gols, ele está próximo de se tornar o maior artilheiro estrangeiro da história do Rubro-Negro. Narciso Doval tem 94 gols pelo clube carioca.

Por outro lado, Cole Palmer é um dos destaques do Chelsea. Na última temporada, o meia inglês somou 15 gols e 11 assistências em 46 partidas disputadas pelos Blues.

Vale ressaltar, portanto, que Flamengo e Chelsea se enfrentam no dia 20 de junho, às 15h (horário de Brasília), no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela 2° rodada do Grupo D no Mundial de Clubes.

Globo no Mundial de Clubes

A Globo fará a transmissão de 25 partidas do Mundial de Clubes. Aliás, com Botafogo, Fluminense, Flamengo e Palmeiras, a emissora, portanto, vai priorizar os confrontos com clubes nacionais e clássicos internacionais. A competição, portanto, acontecerá entre 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos.

Dessa forma, a emissora vai transmitir todos os jogos dos brasileiros na fase de grupos. Além disso, Paris Saint-Germain, Inter de Milão, Manchester City, Real Madrid, Juventus, Inter Miami, Porto, Bayern de Munique, Boca Juniors, Atlético de Madrid, Benfica e River Plate também terão jogos transmitidos pela Globo.

A emissora organiza uma cobertura massiva para competição, com exibição dos jogos na TV aberta, SporTV, Globoplay e ge. Assim, o canal ainda designou equipes dedicadas exclusivamente aos clubes brasileiros para produção de conteúdo diário e programas especiais. Um deles é a “Central da Copa de Clubes”, que ficará sob os comandos de Tadeu Schmidt e Paulo Nunes. Aliás, o SporTV transmitirá todos os 63 jogos do torneio, sempre com uma hora de aquecimento pré-jogo.

