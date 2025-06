Fortaleza x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Fortaleza e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (12), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes vivem situações complicadas: estão na zona de rebaixamento e dependem somente de si para sair do Z4. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza. A Voz do Esporte fará a transmissão deste duelo a partir das 18h (de Brasília), com Christopher Henrique no comando e na narração.

Christopher Henrique comanda e narra esta cobertura, que ainda conta com Vanderlei Lima nas reportagens e Thiago Hugolini nos comentários. Clique na arte acima e não perca nada deste Fortaleza x Santos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.