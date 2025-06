Grêmio x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Na sua Arena, o Grêmio enfrenta o Corinthians pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (12/6), às 20h (de Brasília). O jogo marca um confronto entre duas equipes que conseguiram engatar uma recuperação no torneio. Tanto o Imortal quanto o Timão passam por um período de invencibilidade na competição. Ambos estão no meio da tabela, com 15 pontos.

Como não poderia deixar de ser, a Voz do Esporte fará uma supercobertura deste clássico a partir das 18h30. O comando será do premiado Cesar Tavares, que também estará na narração.

Além de Cesar Tavares, a Jornada Esportiva da Voz do Esporte terá os comentários de João Miguel Lotufo e as reportagens de Nino Cyrilo. Então, você já sabe: clique na arte acima a partir das 18h30 (de Brasília) para não perder nada de Grêmio x Corinthians.

